شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر استأصلت شلل الأطفال وأول من أدخلت اللقاح الجديد "نوفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج، ونائبة المديرالإقليمى لشرق المتوسط، عن أن مصر حافظت على التطعيمات خلال وباء كورونا، موضحة أن فترة كورونا عانينا من عدم الاهتمام بالخدمات الصحية الأساسية، وعدم ذهاب الأطفال لتلقى التطعيمات، مضيفة: لدينا أمراض مثل شلل الأطفال وما زالت مستوطنة في بعض الدول، موضحة، إن مصر استأصلت شلل الأطفال من زمان، والشعب المصرى كله محمى من رجوع الشلل، وهناك لقاح جديد لشلل الأطفال اسمه "نوفل" مصر من أوائل الدول التي ادخلته إلى المنطقة.

وأكدت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج ونائبة المدير الاقليمى، أننا بدأنا اليوم فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وبدأناها بفعاليات رياضية بحديقة الطفل أمام المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، موضحة أن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، تمنى للجميع ممارسة الرياضة، والالتزام بطرق الوقاية، وتطبيق التعليمات والتوصيات التي وضعتها المنظمة، موضحة، إن الرياضة مهمة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وخاصة الامراض المزمنة.

وقالت، إنه لدينا حدثان بالمنطقة العربية الحدث الأول مؤتمر قمة المناخ والحدث الثانى وهو الفيفا، وهو اتحاد كرة القدم وهو دليل على أهمية الرياضة بالنسبة للصحة، موضحة، أن كورونا في المراحل الأخيرة، ولابد أن نتعايش معه، ولابد أن نكون مهيأين، ولا نستطيع وقف كل الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى ضرورة التاهب والاستعداد لاى جائحة ممكن ان تظهر، بغض النظر عن كورونا أو أى فيروس آخر، مضيفة، إن أعداد جدرى القرود قليلة بمنطقة شرق المتوسط، وانخفضت الإصابات العالمية.

من جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن افتتاح الدورة رقم 69 لمنظمة الصحة العالمية بحضور 22 وزيرا، واشتراك التحالف العالمى للصحة، بممارسة النشاط البدنى، تحت عنوان "الصحة قول وعمل" للتاكيد على أهمية ممارسة النشاط البدنى، موضحة ان النشاط البدنى يحسن القلب، والعقل، وشرب الماء الآمن، ومنع التدخين.

وأضافت: لقد ركز الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على كيفية الحفاظ على الصحة، وأن نهتم بالمناخ، والحفاظ على البيئة حولنا للتمتع بالهواء النظيف، موضحة انه سيتم عقد الجلبسات العلمية للجنة الإقليمية، لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع.



السير مجدى يعقوب مع الدكتور خالد عبد الغفار



السير مجدى يعقوب مع ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



خلال الفعالية



خلال ممارسة الرياضة



د تيدروس ادهانوم جبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية



د خالد عبد الغفار



سير مجدى يعقوب



صورة سلفى مع مدير عام المنظمة



مدير عام المنظمة يتوسط الضيوف