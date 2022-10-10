شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" ينشر إصدارا مرئيا جديدا عن السيرة النبوية والعرب في الجاهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، إصدارًا مرئيًّا جديدًا من سلسلة «كتاب وكاتب»، حول كتاب «السيرة النبوية وتاريخ العرب فى الجاهلية» لفضيلة الشيخ محمود أبو العيون -رحمه الله-.

وأوضح الإصدار المرئى أن الشيخ (أبو العيون) قد استهدف فى هذا الكتاب بيان حال العرب فى الجاهلية، من حيث: أنسابهم وقبائلهم وأحوالهم الدينية والاجتماعية والسياسية؛ وذلك تمهيدًا للجزء الثانى من الكتاب وهو «بيان البعثة النبوية الشريفة»، الذى يتناول: الهجرة إلى المدينة، وتأسيس الدولة الإسلامية فيها، ومراسلات الملوك، والغزوات، وانطلاق الدعوة الإسلامية إلى الآفاق.

وأشار الإصدار المرئى إلى أن القسم الأول من الكتاب قد بدأ بتعريف علم التاريخ، والحديث عن الأمَّة العربية وأصلها السامى العريق، ثم يقدِّم وصفًا جغرافيًّا دقيقًا لبلاد العرب الأولى، وأقسام العرب الثلاثة (البائدة، والعاربة، والمستعربة)، مبيِّـنًا أن القسم الثانى من الكتاب قد استعرض أحوال العرب قبل البعثة، ومعارفهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم بالممالك المجاورة.

كما أشار الإصدار المرئى إلى أن المؤلِّف قد أفرد الفصل الثالث من الكتاب للحديث عن سيِّدنا محمد ﷺ، من حيث: اسمه، ونسبه، ويوم ميلاده الشريف، وزواجه من السيدة خديجة بنت خويلد، إلى جانب صفاته ﷺ قبل البعثة، ونزول الوحي، وبدء الجهر بالدعوة، والهجرة إلى المدينة وأثرها على الدعوة الإسلامية، وتأسيسه ﷺ للدولة على أُسُس المساواة والعدل والرحمة، إضافة إلى غزواته وانتهاءً بوفاته ﷺ فى العام الحادى عشر من الهجرة.