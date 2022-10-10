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ضبط 36 متهمًا بحوزتهم مخدرات في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.
استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 31 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 36 متهمًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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