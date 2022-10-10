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ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص خلال دورية أمنية في بدر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أكثر من 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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