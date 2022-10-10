ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص خلال دورية أمنية في بدر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أكثر من 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.