سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المالية الورقية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بتقليد وترويج العملات المالية الورقية.

كان مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من (مالك سوبر ماركت - كائن بدائرة المركز) بقيام (شخصين) مجهولين بالحضور لمحل عمله وطلبا منه تحويل مبلغ مالى من ماكينة الدفع الإلكتروني الخاصة به لرقم هاتف محمول "مُحدد" وقاما بدفع مبلغ التحويل، إلا أنه عقب مغادرتهما اكتشف أن المبلغ المالى عملات "مقلدة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية - البحيرة").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بقيام إثنين من المتهمين بالتوجه للسوبر ماركت الـمُشار إليه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع أحد المتهمين والذى سبق له العمل بمحل البلاغ ، كما أضاف إثنين من المتهمين بقيامهما بصرف باقى المبلغ المالى من العملات المقلدة على متطلباتهما الشخصية حتى لا يتم إكتشاف أن العملات مقلدة كما تم ضبط بحوزة أحدهم (جهاز كمبيوتر – طابعة – أوراق) والذى أضاف بقيامه بتقليد العملات المزورة عن طريق إستخدام المضبوطات وإعطائه العملات المقلدة لباقى المتهمين مقابل مبلغ مالى صحيح.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.