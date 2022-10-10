أحدهم حالته خطرة.. صدر يكشف حالة مصابي انقلاب ميكروباص أعلى الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر طبي عن حالة 13 مصابا جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.

قال المصدر إن 9 حالات تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهمؤ لافتا إلى أن إصاباتهم تتراوح ما بين كدمات وسحجات بالجسم.

أضاف المصدر أنه تم وضع 4 حالات تحت الملاحظة أخطرها لشاب يدعى علي عبد الرازق 37 سنة، أصيب بكدمة بالمخ وكسر بالفقرات الصدرية ولوح الكتف.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة ١٣ مصابا.

نقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجنبت أوناش المرور حطام الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.