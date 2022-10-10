شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعتمد الميزانية العامة لشركة غرب الدلتا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الجمعية العامة العادية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد العبد والعضو المنتدب، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الميزانية العامة للعام المالى 2020-2021.

ووافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد الميزانية العامة للشركة للعام المالى 200-2021، وتوجه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء على الجهد المبذول والمساهمة فى تقديم خدمة مميزة للمواطن.

ومن المقرر أن تستمر الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الأسبوع الجاري فى الجمعيات العامة العادية لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة السنوية.