شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار وشبورة..تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
- الإثنين 10 أكتوبر:
شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .
- الثلاثاء 11 أكتوبر :
شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- من الأربعاء 12 أكتوبر إلى السبت 15 أكتوبر:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .