شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: كورونا لم ينتهِ بعد ولكن الوضع أفضل مما كان عليه سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن أن كورونا لم تنتهِ بعد، ولكننا نقول أن الوضع أفضل مما كان عليها في السابق.

وأضاف الدكتور تيدروس، خلال افتتاح اللجنة الإقليمية الـ69 لشرق المتوسط، اليوم الإثنين بالقاهرة، شكرًا لكم جميعًا على مشاركتكم في فعالية اليوم "الصحة قولٌ وعمل"، مضيفًا: أنه لمن دواعي سروري البالغ أن أراكم، وأن نتمكن من الالتقاء مرةً أخرى.

وكثيرًا ما أقول أن الصحة لا تبدأ في المستشفى أو العيادة، بل في بيوتنا وشوارعنا ومجتمعاتنا ومدارسنا وأماكن عملنا، ولهذا السبب، يجب أن يكون تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض أولوية كل بلد وكل شخص، مشيرًا إلى أنه من أفضل السُبُل لتحقيق ذلك الحرص على النشاط البدني.

وقال يعد تعزيز النشاط البدني للجميع إحدى أولويات منظمة الصحة العالمية، ولذلك فإننا نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ودولة قطر في بطولة كأس العالم هذا العام، موضحا إن بطولة كأس العالم تُمثّل نقطة انطلاق مثالية لإلهام الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم بالتخلي عن الكسل والحرص على النشاط.

أتوجه إليكم جميعًا بالشكر مرة أخرى، وأشجعكم جميعًا على تطبيق شعار "الصحة قول وعمل" كل يوم، وليس اليوم فحسب.

يذكر أن افتتاح اللجنة الاقيلمية حضرها كل من الدكتور العالم مجدى يعقوب، والدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمي لشرق المتوسط والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



السير مجدى يعقوب مع الدكتور خالد عبد الغفار



السير مجدى يعقوب مع ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



خلال الفعالية



خلال ممارسة الرياضة



د تيدروس ادهانوم جبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية



د خالد عبد الغفار



سير مجدى يعقوب



صورة سلفى مع مدير عام المنظمة



مدير عام المنظمة يتوسط الضيوف