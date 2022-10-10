شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نؤكد التكاتف بين جناحي الأمن لتحقيق العبور نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، متابعا: "نشهد اليوم حفل تخرج صفوة من شباب هذا الشعب العظيم سيفنون فى شموخ وعزيمة لا تلين مدركين نبل الرسالة فى قيم الولاء والانضباط لتتواصل على مر العصور، ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء والدفاع عن الوطن".

وأضاف خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: " من دواعى الفخر أن حفل اليوم يتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد الذى جسد رمزا لقدرة المصريين على صنع التاريخ.. والتحية إلى القوات المسلحة درع الوطن وسيفه".

وتابع وزير الداخلية: "نؤكد التكاتف والتكامل بين جناحى الأمن "الجيش والشرطة" بالأمة المصرية لتحقيق العبور نحو افاق الجمهورية الجديدة.