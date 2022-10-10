شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمنح أوائل خريجى كلية الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الدرجة الثانية.

وجاء أسماء المكرمين من قبل الرئيس السيسي من كلية الشرطة:

الأول: ملازم تحت الاختبار مازن أحمد الزقم

الثاني: ملازم تحت الاختبار أدهم لطفي أحمد الشويخ

الثالث: ملازم تحت الاختبار أحمد بلال محمد العباسي

الرابع: ملازم تحت الاختبار محمد أبو الحسين فتحي

الخامس: ملازم تحت الاختبار محمد أحمد سيف النصر

أول الطلاب الوافدين: أحمد عبد الله عقل من دولة فلسطين

أول الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق: أحمد عاطف عبد العزيز

أول خريجي قسم الضباط المتخصصين: أحمد سامي عبد العال

أولي خريجات الضباط المتخصصات: أميرة عادل محمد عز الرجال

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.