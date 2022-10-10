شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التحية إلى الشهداء، وكتب خريجو كلية الشرطة بأجسادهم: "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.