شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو كلية الشرطة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى خريجو كلية الشرطة دفعة 2022، اليمين القانونية خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.