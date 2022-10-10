الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تدريب طلاب وطالبات كلية الشرطة

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم يستعرض تدريب طلاب وطالبات الكلية في المناطق المختلفة، من خلال اجتياز الموانع المائية والقدرة على الاستطلاع ورصد العناصر الإجرامية، ضمن فرقة عمليات الشرطة التي يحصلون عليها أثناء الدراسة بالكلية، والقدرة على القنص واستخدام مهارات الإخفاء والتموية، فى التعامل مع العناصر الإجرامية، والتعامل مع العناصر التي تتحرك من خلال الإخفاء الشجري.

واستعرض الفيلم، قدوم مجموعات العزل والحصار بإحكام السيطرة على مسرح العمليات، التي تقل طلاب الشرطة ورفقاء دربهم من الكلية الحربية، وكيفية يتم إخلاء المدنيين، في مشهد يؤكد قدرة طلاب كلية الشرطة على الاقتحام وإحكام السيطرة وعمليات الإخلاء، وكيفية السيطرة على المشهد.

واستعراض البيان قدرة طالبات الكلية في حماية الشخصيات والحراسات الخاصة، ودعم العناصر الشرطية، وذلك ضمن برنامج الكلية لإعداد الشرطة النسائية، خاصة أن الدولة المصرية تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ العالمي خلال الشهر المقبل.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.