شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر من منع غير مسددى المصروفات من دخول المدارس أو ربطها بتسليم الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية المدارس باتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا ، فيما حذرت أيضا من عدم حرمان أي طالب لم يسدد المصروفات من دخول المدرسة أو ربطها باستلام الكتب، مع ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتكثيف المتابعة والمرور اليومي على المدارس، وتكثيف دور لجنة الكوارث والأزمات في جميع المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وتغطية الوصلات الكهربائية.

وكانت المديريات التعليمية، وجهت المدارس بضرورة تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات، بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.