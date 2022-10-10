شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء خريفية ونتأثر برياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة علي شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة في الصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت: رحل منخفض الهند الموسمي تماما عن البلاد ورطوبته الخارقة لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطي برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا.

كما يستمر نشاط الرياح علي مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.