شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث مرض شلل الأطفال ويسبب الإعاقة الكاملة للطفل؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة الاصابة بمرض شلل الأطفال والذى يتم عن طريق الطعام الملوث بالفيروس الذى يدخل إلي الجسم ويتكاثر بالجهاز الهضمى ثم يصيب الجهاز العصبى، وتتم الإصابة دون ملاحظة ذلك، ومن الممكن أن يكون للإصابة بعض الأعراض مثل البرد والقىء والإسهال.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، أن الإصابة تؤثر علي الحركة وتسبب الإعاقة عن طريق الشلل الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة، وتابعت: الوقاية خير من العلاج ونصحت بالحرص علي الحصول علي التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال .

وكانت أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال أمس وعلى مدار 5 أيام بالقاهرة والجيزة، والتى تستمر وتستهدف الأطفال المصريين والأجانب من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وقالت وزارة الصحة، إن التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين أن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق) وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتى فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مؤكّدًا أن الفرق الطبية المشاركة فى الحملة مدربة على أعلى مستوى .



