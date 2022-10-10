شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الاثنين كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7.5 جنيه.
- البطاطس بـ 10 جنيهات .
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه .
- البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 10.5جنيه .
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 8 جنيهات.
- الباذنجان العروس 8 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ 22 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها .
- بامية بـ25 جنيها.
- فاصوليا بـ24 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- جوافة بـ15 جنيها.
ـ رمان بـ12 جنيها.
- البامية بـ25 جنيها.