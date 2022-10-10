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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365” قائمة  أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الاثنين   كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر  7.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .

 

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ  4.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه. 

 

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ9 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 22 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

 

‏‎- بامية بـ25‎ جنيها.

 

- فاصوليا بـ24 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏- جوافة بـ15 جنيها.

 

ـ رمان بـ12 جنيها.

 

- البامية بـ25 جنيها.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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