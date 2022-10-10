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7 معلومات عن وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديريات التعليمية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل عمل الوحدة.

 

ـ سيتم إنشاء وحدة فى جميع المديريات التعليمية لدعم المعلمين والتواصل معهم.

 

ـ الهدف من إنشاء وحدة دعم المعلمين اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم وتيسيرًا لهم.

 

ـ يترأس وحدة دعم المعلمين مدير المديرية مباشرًة، "بعد العرض على المحافظ".

 

ـ تكون اختصاصها التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقى أي شكاوى خاصة بهم ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها.

 

ـ إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين.

 

ـ دراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

 

ـ يتم تقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسئول الوحدة بالوزارة لعرضها على الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم شهريًا.

 

 

 

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