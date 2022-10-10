شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بالسكن الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جامعة الأزهر قبول طالبات المناطق الحدودية والنائية المنقولات كافة الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن اقتصادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة، وذلك يوم الأربعاء القادم.

ويمكن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ ولمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، من خلال اللينك الآتي:

http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult

يأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعه لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ وذلك للتيسير على طالبات الجامعة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.