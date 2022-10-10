شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات كلية الشرطة تشاركن فى "النزول أثناء الحركة" أمام الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، مشاركة الطالبات في العروض أمام الرئيس السيسي، حيث شاركن الطلبات في "النزول أثناء الحركة" ضمن عروض العرض التكتيكي بالسلاح بمشاركة طلاب الكلية، حيث قدموا العديد من العروض المشتركة أمام الرئيس السيسي.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.