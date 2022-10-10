شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للمعلمين لشغل 3197 وظيفة مدرس مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شروط التقدم فى المسابقة التكميلية للتعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال فى 14 محافظة، على النحو التالى:

ـ أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

ـ ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ـ يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022.

ـ وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

ـ أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ـ مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن "جيد".

ـ ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

ـ كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

ـ تشمل 14 محافظة وهى "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".

ـ التقديم متاح من الأربعاء 12 أكتوبر الجارى حتى 10 نوفمبر المقبل.