رئيس أكاديمية الشرطة: ننفذ استراتيجية جادة محددة الأهداف للتطوير والتدريب

القاهرة - سامية سيد - رحب اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، متابعا: "بدأ تخرج الطلاب بحلم بأن يكونوا ضباط مدافعين عن الوطن غايتهم تحقيق الأمن والأمن.. مرحبا بك سيادة الرئيس بين رجالك".

وأضاف خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي: "نفذت الأكاديمية استراتيجية جادة محددة الأهداف واضحة المقاصد منها تطوير مجمع التدريب التكتيكي بالأكاديمية، حيث تم ربطه بمركز للتحكم والسيطرة بما يكفل متابعة المتدربين في آن واحد وصولا إلى نتائج تدريبة متميزة.. وفى إطار دعم خطط الدولة فى التحول الرقمي تم الانتهاء بنجاح من تصميم وإعداد برنامجا لطلاب كلية الشرطة يعمل على تقديم صورة وصفية تحليلية متكاملة لكل طالب بدون تدخل بشري".

وتابع رئيس أكاديمية الشرطة: "تم تطبيق نظام التخصص الوظيفي.. وتجهيز 6 فرق للبحث والإنقاذ من الفئة الخفيفة الحماية المدنية.. وإعدادهم لتعزيز الشراكات الدولية وإعداد الكوادر في مجال التدريب وحفظ السلام.. وتم اعتماد المركز التدريبي من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي باعتباره أحد المراكز المتميزة لتدريب كوادر المكون الشرطي في تلك العمليات.. وهو نموذجا مشرفا يليق بمكانة مصر ودورها".

وأعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن تخرج 1273 طالبا من طلاب كلية الشرطة بينهم 48 طالبا وافدا من فلسطين وتشاد بنسبة نجاح 98.9 %.. وتخريج 1084 من الحاصلين على ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 99.9 %.. جميعهم على درجة الماجستير في القانون.. وتخريج 258 طالبا وطالبة من الضباط المتخصصين بنسبة نجاح 100 %.. وحصلوا جميعا دبلوم إدارة الأزمات والكوارث.. وتخريج 156 ضابطا من الحاصلين على الدبلومات الشرطية.. ونجح مركز بحوث الشرطة في تدريب 932 متدربا يمثلون 41 دولة أفريقية هذا العام.