شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يستقبل قائد قوات حرس الحدود العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق الركن حامد عبدالله إبراهيم الحسن قائد قوات حرس الحدود العراقية، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد العراقى، مؤكداً أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين " مصر والعراق " راسخة وممتدة تاريخياً، مشيراً إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية العاملة فى مجالات مماثلة وكذلك دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات .

وتم خلال جلسة المباحثات مناقشة نتائج زيارة الفريق الركن حامد عبدالله إبراهيم الحسن قائد قوات حرس الحدود العراقية لـ " مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( 200 الحربى )، حيث اطلع على عرض تقديمي حول الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وأبرز المنتجات التي يقوم بإنتاجها، بالإضافة إلى أبرز ما يقوم بالمشاركة في تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية بالدولة، وتم تفقد خطوط وورش الإنتاج بالمصنع كما تم تفقد العربات المدرعة التي يتم إنتاجها بالمصنع مثل "سينا 200" و"ST-500" وكذا الدبابة "M1A1" كما قام بزيارة المعرض الدائم لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بـ " مصنع 200 الحربى "، هذا إلى جانب مناقشة عدد من موضوعات مثل إمكانية التعاون في مجال تأهيل المصانع العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج والمعاونة الفنية في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة وتوريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية.

وفى هذا الصدد شدد الوزير " محمد صلاح " على حرص وزارة الإنتاج الحربى على توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالجهات التابعة لتلبية احتياجات الجانب العراقي الشقيق من مختلف المنتجات وفقا لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التعاون التام مع الجانب العراقي في كافة المجالات سواء في شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أوجه التعاون.

بدوره أعرب الفريق الركن حامد عبدالله إبراهيم الحسن قائد قوات حرس الحدود العراقية عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، كما أعرب عن التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مثمناً دور مصر الرائد في المنطقة والذي يمثل عمقاً إستراتيجياً للأمة العربية ككل خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد قائد قوات حرس الحدود العراقية على تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع المختلفة، وأشاد بما إطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، مؤكداً على ثقة الجانب العراقي في إمكانيات شركات الإنتاج الحربي.