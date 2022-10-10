في أسىرع وقت.. خطوات حساب قيمة فاتورة الكهرباء من المنصة الإلكترونية الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقديم أسرع الخدمات لجموع المواطنين خاصة تلك المتعلقة بحساب استهلاك الفواتير، بالإضافة لدفع قيمته أونلاين.

في التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" خطوات حساب استهلاك الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كما يلي:

1- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم تسجيل الدخول على الموقع، وهو شرط أساسي للحصول على الخدمة.

2- اختيار خدمة "احسب فاتورتك".

3- تحديد نوع النشاط سواء منزلي أو تجاري، إضافة إلى اختيار كمية الاستهلاك من خلال إدخال كمية الاستهلاك الكلية، أو إدخال آخر قراءة من العداد والفاتورة.

4- إدخال البيانات المطلوبة مثل كمية الاستهلاك، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- وستظهر بعدها سيتم تحديد كمية الاستهلاك.

أما فيما يتعلق بخطوات دفع فاتورة الكهرباء، فتتيح المنصة إمكانية دفع قيمة فواتير الكهرباء أونلاين إلا أنه حتى تتمكن من استخدام هذه الخدمة، يجب العودة للصفحة الرئيسية.

1- اختيار خدمة دفع فاتورة الكهرباء، والضغط على "طلب جديد".

2- الموافقة على الشروط والأحكام والذي يتضمن أن تكون الشركة غير مسؤولة عن الخطأ في كود السداد، وحال سداد الفاتورة بكود غير صحيح فالشركة غير مسؤولة عن الخطأ، ولن يتم استرداد قيمة الفواتير.

3- اختيار عداد من إعدادتي وإدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام، لتظهر كود السداد الإلكتروني.

4- إذا كنت تمتلك كود السداد الإلكتروني فيجب إدخاله ودفع قيمة الفاتورة ببطاقة الائتمان أو الفيزا.