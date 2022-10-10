شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ ‎بعد تمويل 36 مليون جنيه.. اعرف خطوات الاستفادة من المشروع القومى للبتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ "35,855,000 جنيه" لـ 87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى رؤوس ماشية 849 رأسا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

‎1- إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 7 مليارات و 77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

‎2- تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول “الزراعى المصرى او الأهلي المصري” للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء.

‎3- فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة.

‎4- يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

‎5- يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى والمنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).