شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: الطاقة المتجددة ستلعب دورا هاما فى تحرير سوق الكهرباء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة و المتجددة أصبح أمرا لا غنى عنه، كاشفا أن هذه المشروعات لها مردود إيجابي على الدولة فى كافة الاتجاهات.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة، أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لها مكاسب اقتصادية كبيرة حيث إنها ستكون سبب رئيسي فى انخفاض أسعار بيع الكهرباء فى المستقبل القريب لأنها تعتبر أقل بكثير من الطاقة التقليدية من حيث التكلفة.

وأشار شاكر إلى أن من بين مكاسب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة هو أنها ستكون سببا رئيسيا فى تحرير سوق الكهرباء خلال الـ10 سنوات المقبلة ، مشيرا إلى أن تحرير سوق الكهرباء سيفتح الباب أمام المستثمرين وخلق مناخ تنافسي يصب فى مصلحة المواطن.

وتابع شاكر أن أطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية و الاكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلو مترا، موكدا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 الف ميجا وات.