شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجارات تهز مدينة زابوريجيا الأوكرانية وإصابات إثر انهيار مبنى سكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن سلسلة انفجارات هزت مدينة زابوروجيا جراء سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني.

فيما قال سؤول أوكراني، إن قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا أسفر عن تدمير مبنى سكني ووقوع إصابات.

في سياق منفصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأحد، إنه تمت إعادة توصيل خط كهرباء بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد انقطاعه بسبب القصف السبت.

وأجبر الانقطاع المحطة التي تديرها روسيا، على التحول إلى استخدام الديزل.

وأوضح جروسي: "يؤكد فريقنا في زابوريجيا أن خط الكهرباء الذي انقطع السبت، جرت استعادته، وإعادة توصيل المحطة بالشبكة"، مكرراً دعوته إلى إقامة منطقة حماية أمنية في محيط المحطة.