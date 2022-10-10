شكرا لقرائتكم خبر عن مافيش فواتير مطبوعة تانى.."الكهرباء" تبدأ تجربة التحصيل المميكن بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أولى خطواتها الفعلية نحو التحول الرقمى فى مجال تحصيل فواتير اﻻستهلاك الشهرية، وذلك من خلال بدء تجربة التحصيل المميكن بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ووقوف طباعة فواتير بمدينة 6 أكتوبر فى إطار خطة الوزارة لوقف طباعة الفواتير وتوفير المبالغ المالية الضخمة التى تتحملها شركات توزيع الكهرباء فى الطبع.

و كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن جميع شركات توزيع الكهرباء لديها مطابع لطباعة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية داخل المقرات الرئيسية للشركات فيما عدا شركتى الإسكندرية ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد تعميم تجربة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا خاصة فى ظل خطة الوزارة للتحول الرقمى و اﻻنتهاء من خطة تحويل كاف العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع التى تعتمد على كروت الشحن بدلا من الفاتورة الشهرية التى تصدرها شركات التوزيع و ذلك خلال 10 سنوات مع إنتهاء الخطة.

و أشار حمزة إلى أنه بعد التأكد من نجاح تجربة التحصيل المميكن ببعض اﻹدارات التابعة لشركة جنوب القاهرة سيتم التعميم بشكل تدريجي بجميع شركات التوزيع، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الدايم الإدارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تجربة التحصيل المميكن ووقف طبع الفواتير الهدف منها حوكمة منظومة التحصيل سواء المالية أو اﻹدارية و متابعة أداء المحصل أثناء تواجده بالشارع لحظة بلحظة.

و أضاف عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حوكمة منظومة التحصيل تهدف أيضا إلى متابعة حسابات الشركة أولا بأول و و دخول مستحقاتها المالية بحسابها فور تحصيلها من العميل و عدم انتظار المحصل لتوريد هذه المبالغ المالية ، لافتاً إلى أن الشهر المقبل سيتم تعميم التجربة بأحدي الإدارات اﻷخرى التابعة للشركة تمهيدا للتعميم بشكل كامل خلال فترة قصيرة.