شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لتحويل اشتراك مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لعملائها، المستندات المطلوبة لتحويل اشتراك مياه الشرب، وذلك في إطار ما تتيحه الشركة من خدمات للرد على كل ما يشغل المستخدمين من تساؤلات عن بعض الخدمات وكيفية الحصول عليها بشأن مياه الشرب وعدادات المياه.

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي:

-صورة عقد الملكية مسجل.

-إيصال المياه الخاص بالعقار.

-صاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل.

-البطاقة القومية أو صورتها.

ونوضح في السطور التالية المستندات المطلوبة للاشتراك في خدمات المياه وإجراءات التوصيل:

1-طلب يقدم لـ/ مدير الفرع لتوصيل المياه (النموذج المعد لذلك).

2-موافقة الجهة المختصة على توصيل المياه إلى محل الاشتراك.

3-صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو ترخيص المباني.

4-فاتورة مياه من نفس المنزل أو الجار.

5-صورة أثبات الشخصية لطالب الاشتراك (البطاقة) .

-إجراءات التوصيل

1-سداد قيمة أجور المعاينة بالخزينة.

2-تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني المختص الذي يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

3-يتم تسعير المقايسة الابتدائية طبقا للأسعار المعمول بها في الشركة وسدادها بالخزينة بمعرفة المشترك.

4-يتم صرف المهمات من المخازن بمعرفة المشرف الفني المختص.

5-يتم توصيل المياه للمشترك واثبات تاريخ فتح المياه للاشتراك (على النموذج المعد لذلك).

6-استخراج فاتورة الاستهلاك للمشترك في الشهر التالي للاشتراك.