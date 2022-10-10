شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى دمياط.. مدارس ومراكز شباب جديدة تدخل الخدمة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالى قرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد محافظة دمياط، المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وكانت التربية والتعليم بدمياط تسلمت مشروع مدرسة أبو عياد للتعليم الأساسى ضمن مشروعات المبادرة بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي الحالي، كما تم الانتهاء من مشروعي مركز الشباب والمركز التكنولوجي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، ومن المقرر دخولهما الخدمة خلال الأيام المقبلة.

مشروعات "حياة كريمة" ما زالت مستمرة داخل قري محافظة دمياط، والتي انطلقت مرحلتها الثانية خلال الفترة الماضية، لتشمل قري مركز فارسكور الي جانب مشروعات المبادرة، داخل مركز كفر سعد الذي شهد انطلاق المرحلة الأولى.



حياة-كريمة-بدمياط



مجمع-المصالح-باحدي-قري-دمياط-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة



مدرسة-ابو-عياد-إحدى-مشروعات-حياة-كريمة-بدمياط



مشروعات-المبادرة-الرئاسية-بدمياط



مشروعات-حياة-كريمة-بدمياط-(2)



مشروعات-حياة-كريمة-بدمياط



ملاعب-مراكز-الشباب-أحد-مشروعات-حياة-كريمة-بدمياط



وحدة-الاسعاف-بقري-دمياط-ضمن-مشروعات-حياة-كريمة