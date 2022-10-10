شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات الأهلية: لدينا 52 ألف جمعية.. والتسجيل الإلكتروني سهل الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن آخر حصر لعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية يشير إلى أنها وصلت لـ52 ألفا و600 جمعية، موضحا أنه بعد ما حصل من توفيق أوضاع تقدم في المرحلة الأولى 32 ألف جمعية لضبط أوضاعها.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه بعد المرحلة الثانية من تلقي طلبات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها القانونية تقدمت 36 ألف جمعية أهلية والعدد ليس بالقليل.

وتابع: "المشكلة اللي كانت بتواجه الجمعيات أنهم كانوا متعودين في التسجيل ورقيا ولكن في النظام الجديد وهو ورقي والكتروني كان صعب شويه في الأول، وأملنا كبير في أن الفترة القادمة تكون كل الكيانات قانونية ولا تكون في معزل عن الدولة".