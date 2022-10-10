"إلحقوني هيقتلني".. صرخة أنثى في الحي الهادئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إلحقوني هيقتلني" كلمتان كانتا كفيلتين بتجمع المارة بالحي الثامن في مدينة الشيخ زايد. الكل هرع لنجدة السيدة التي أثار صراخها اهتمام الجميع لينقذوها من براثن شابشرع في سرقتها بالإكراه مهددًا إياها بالإيذاء.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتحفظ الأهالي على لص عمد إلى سرقة سيدة داخل سيارتها بدائرة قسم أول الشيخ زايد.

تحريات الرائد محمد مجدي رئيس المباحث، بينت أن شابا ثلاثينيًا بدا عليه علامات الاضطراب وعدم الاتزان هدد الضحية بزجاجة "طلعي اللي معاكي بدل ما أشوه وشك" فأطلقت صرخات استغاثة ارتبك على إثرها وفوجئ بتجمع المارة.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي طلبت عرضه على مستشفى للأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية.