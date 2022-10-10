طلب إحاطة بشأن مشكلات في تطبيق معاش "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ما قال إنه مشكلات في تطبيق برنامج "تكافل وكرامة".

وقال النائب: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عدد من المشكلات من المواطنين بشأن برنامج تكافل وكرامة، حيث صدر قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 والذى تم نشره في الجريدة الرسمية العدد (25) مكرر في (27 يونيه لسنة 2010 ) وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون".

وأشار إلى أنه تم تحديد الفئات والمبالغ المستحقة لصرف المساعدة، ومن هذه الفئات:

1- اليتيم

2- أولاد المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت

3- أسرة المسجون

4- الأرملة أو المطلقة

5- مهجورة العائل

6- البنت التي بلغت سن خمسون عاما ولم تتزوج

7- الطفل المعاق

8- الفرد العاجز عن كسب العمل

9- الشيخ المسن

وتابع النائب: "ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم (540) لسنة 2015 بشأن استحداث فئات غير مشمولة للضمان الاجتماعى والقرار الوزاري رقم (230) بشأن القواعد المنفذة لبرنامج الدعم النقدى المشروط برنامج (تكافل وكرامة)، وهم: الأطفال المعاقين - المسنين - العاجزين عن العمل والكسب – المريض أو المصاب بمرض مزمن، وهذه الحالات يتم تسجيلها في برنامج تكافل وكرامة فئة "كرامة"، ومن الفئات الجديدة أيضا: الأرملة - المطلقة - أسرة المسجون - مهجورة العائل- الأيتام - أسرة المجند، والتي لديها أطفال من سن يوم إلى 18 سنة".