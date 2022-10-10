مضروبة بـ"البونية في وشها".. محامي عروس الإسماعيلية يكشف حالة موكلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال أشرف ثابت، محامي "مها" الشهيرة بـ"عروس الإسماعيلية"، إنَّ قضية موكلته رهن التحقيق، مضيفًا: "مها تقدمت ببلاغ لمأمور قسم ثاني أنها تعرضت للضرب من زوجها، وألحق بها إصابات واحتجزها 15 يومًا بمساعدة أحد أقاربه وفي شقته وليس في شقة الزوجية".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "زوجها ضربها ومضروبة بالبونية في وشها وفي عينيها.. وكانوا بيعرضوها للضرب والتعذيب وحتى هي عندها إصابة في راسها وأنا شوفتها وراسها متورمة".

وتابع: "الإصابة باينة رغم أنها من 10 أيام، وجسمها فيه أرتكاريا عصبية ومن كتر الحبسة ظهر على جسمها حاجة غريبة.. والنيابة طلبت عرضها للطب الشرعي ومنتظرين تحريات المباحث".

واستطرد: "النيابة منعرفش هتوصف القضية بإيه بعد التحقيق، ومها ليها واقعة سابقة بالضرب من زوجها أثناء يوم زفافها أمام الكوافير".

وكانت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية، ألقت القبض على "عريس الإسماعيلية" بعد تقدم زوجته ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها، وذلك بعد مرور حوالي 8 أشهر على الزواج.

وكانت عروس الإسماعيلية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو لها أثناء اعتداء العريس عليها بالضرب قبيل الاحتفال بزفافهما في محافظة الإسماعيلية قبل حوالي 8 أشهر، إلا أنهما خرجا في مقطع فيديو جديد عقب الواقعة وأعلنا أنهما يعيشان معًا في سعادة.