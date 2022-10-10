شقيق عريس الإسماعيلية: "أخويا مضربش مراته ولا حبسها وهيخرج من السجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

علَّق "مروان" شقيق "عريس الإسماعيلة"، على ضبط شقيقه بعدما تقدَّمت زوجته ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها، قائلًا: "مشادة عادية واتخبطت وعينها ورمت شوية ونزلت عملت ده كله وحاجة بسيطة.. وأخويا بإذن الله هيطلع ومراته مفيهاش إصابات ولا فيها حاجة".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "زوجة أخويا بتقول أنه عاوز يقتل أبوها وأخوها وبنت خالها، كإن واحد معاه فرخة وواحد عاوز يدبحهاله.. وده ده كلام مش حقيقي وكل حاجة باينة.

وتابع: "مكنش فيه خلافات بينهم، وعاوزه تروح عند أمها، ومش عارف إيه حصل أصلا ومفيش حاجة مستاهلة لكدة وحوار صغير خالص وهي تقول اللي تقوله وأنا مقدرش أقول حاجة في حقها".

واستطرد: "هي عملت محضر ضرب وتعدي ضد أخويا، وأخويا معملش حاجة عشان يتحبس وهو واحد ومراته، وراح القسم عادي وهو مش عامل حاجة.. وأي حاجة محلولة بينهم وهو مضربهاش خالص ولا حبسها ومفيش واحدة بتتحبس في بيتها زي ما هي بتقول".

وأثارت عودة "عروس الإسماعيلية" مرة أخرى إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها تحرير محضر ضد زوجها، عقب ما قالت إنها تعرضت له من ضرب وإهانة على يد زوجها، حالة من الجدل على السوشيال ميديا وفى المجتمع المصري بين مؤيدي نظرية سي السيد وأنصار المرأة.

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