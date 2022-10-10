هل كان النبي يحتفل بمولده؟.. الإعلامي محمود سعد يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الإعلامي محمود سعد، إنَّ بعض الروايات تذكر أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ زمن، مضيفًا: "ولكن مصادفنيش إن فيه حاجة بتقول إن النبي احتفل بيوم مولده".

وأضاف في بث مباشر له: أرجوكم اقروا سورة محمد، والقرآن كله جماليات حلوة جدًا، وسورة محمد فيها حاجات حلوة.

وأشار إلى قول الله تعالى: "مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" (الفتح: 29).

وتابع: القرآن بيقول عن الرسول والذين معه أنهم أشداء على الكفار لكن رحماء بينهم، وهذه وصايا يجب الالتزام بها، ولكن لما بنمشي في الشارع نلاقي الوصايا دي قليلة شوية، الناس متعصبة وكارهة بعضها.