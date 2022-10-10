كمبوند سولي جولف ريزيدنس يعد أول جولف كومباوند في العاصمة الادارية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

بعد أن حققت شركة يوسي العقارية النجاح المبهر في ثلاث مشروعات لها في العاصمة الإدارية الجديدة، جائت من جديد كي تقوم بتنفيذ مشروعها الجديد كي يكون على خطى النجاح لمشروعاتها السابقة، فالمشروعات السابقة كانت عبارة عن ثلاث مولات، أما هذا المشروع فهو كمبوند Suli Golf Residence New Capital مشروع سكني متكامل، يشتمل على مجموعة متنوعة من المساحات من وحدات الشقق والدوبلكس في الحي الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المميزات التي جعلت المشروع يحصل على الشهر الواسعة منذ بداية بدء العمل به هو أنه يحتوي على أكبر ملعب جولف في العاصمة، بجانب كونه مجتمع سكني متكامل يشمل أهم الخدمات سواء كانت الأساسية أو الترفيهية التي يحتاج إليها الملاك بجانب المساحات الخضراء، والمناطق الإجتماعية والمناطق الترفيهية التي تم تخصيص مساحات متكامل لها داخل المشروع.

موقع كمبوند Suli Golf Residence New Capital سولي جولف ريزيدنس

يقع الكمبوند في أحد أهم المناطق الحيوية في العاصمة وهي الحي الثامن، حيث أنه يقع بشكل مباشر أمام أكبر جامعة في الحي، كما أنه يطل بشكل مباشر على المحور المركزي، ويطل على المحور الدائري الداخلي بالحي الثامن، ومن أهم المناطق التي تتواجد بالقرب منه:

* يقع على مقربة من كمبوند كارديا العاصمة الإدارية

* كما أنه يقع أمام أحد الفنادق الخمسة نجوم في الحي الثامن

* تم إنشاؤه بالقرب من النهر الأخضر

* كما أنه يتواجد على بعد دقائق من محور بن زايد الجنوبي

تصميم كمبوند Suli Golf Residence New Capital سولي جولف ريزيدنس

كما عودتنا شركة يوسي العقارية من قبل على المشروعات المعمارية التي تستلهم في تنفيذها أفضل التصميمات الهندسية المعاصرة التي تتميز بروعتها ورونقها، وفخامة التشطيبات الداخلية، قامت أيضًا باتباع هذه الفلسفة في عملية تصميم الكمبوند حيث أن المشروع عبارة عن المبنى السكني الأرضي، بجانب تواجد سبعة أدوار علوية، وكل طابق من هذه الطوابق العلوية يضم ما يقرب من 4 شقق.

مساحة كمبوند Suli Golf Residence New Capital

إن المشروع تم تدشينه على مساحة 26 فدان، وهو ما ساهم في أن تستطيع الشركة المطورة من توفير كافة الوحدات المتنوعة المساحات، بجانب أنها أتاحت الفرصة إليها بتوفير كافة المرافق التي يمكن أن يحتاج إليها الملاك كي يتمكنون من الحصول على الخدمات سواء كانت هذه الخدمات هي الخدمات الأساسية أو الكمالية الترفيهية، فيتواجد بالمشروع مساحات اللاند سكيب، والمسطحات الخضراء الطبيعية التي تجعل المشروع كقطعة من الجنة، تندمج فيها الطبيعة الرائعة، مع التصميمات العصرية الفريدة، ومن أهم المساحات التي تتواجد بها الوحدات السكنية ما يلي:

* شقق سكنية تبدأ مساحتها من 155 متر

* شقق الدوبلكس التي تبدأ مساحتها من 299 متر

خدمات كمبوند Suli Golf Residence New Capital

كما ذكرنا ساهمت المساحة الكبيرة التي تم توفير المشروع بها على توفير أهم المرافق لتقديم الخدمات الكلية التي يمكن أن يحتاج إليها الملاك، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي:

* مسجد كبير يتسع إلى أكبر عدد من الأفراد

* 3 حمامات سباحة عامة بالكمبوند

* ما يقرب من 3 مناطق كيدز إيريا مخصصة للأطفال

* حمامات سباحة مخصصة من أجل السيدات

* مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات

* ملعبين لكرة القدم، بالإضافة إلى ملاعب للرياضات الأخرى

* كلوب هاوس وجراج تحت الأرض

* مول تجاري يمكنك الحصول من خلاله على أفضل المنتجات ذات البرندات العالمية

* مساحات لاند سكيب واسعة، ومساحات خضراء أيضًا

* الأمن والحراسة الدورية

* مساحات مخصصة من أجل العمل مجهزة بكافة العوامل التي تساعد على التركيز

* مركز لشحن السيارات الكهربائية

مميزات الكمبوند:

* يشمل الكمبوند كل مقومات العيش بشكل راقي

* في أهم المواقع الحيوية بالعاصمة الإدارية

* يوجد به أكبر ملعب جولف في العاصمة

* التنوع السكني من حيث المساحات التي يمكن الاحتياج لها من قبل العملاء

* 2 بوابة ضخمة يصل ارتفاعها إلى 8 متر وعرض 17 متر

أسعار كمبوند Suli Golf Residence New Capital

مقارنة بين الجودة والخدمات التي تستطيع الحصول عليها، بجانب الكثير من المميزات التي تتواجد بالكمبوند إلا أن الأسعار التي يتم تقديمها أسعار تنافسية، ويمكن أن نطلق عليها أقل سعر للمتر في العاصمة الإدارية، مقارنة بالجودة والخدمة والرقي، ومن أهم هذه الأسعار:

* أسعار الشقق تبدا من 1.782.500 جنيه

* أما أسعار الشقق الدوبلكس تبدأ من 3.140.000 جنيه

* بالنسبة إلى سعر المتر يبدأ من 10.000

نظام الدفع والسداد:

* النظام الأول

مقدم 10% وتستطيع سداد باقي سعر الوحدة على 7 سنوات

* النظام الثاني

يمكنك دفع 15% مقدم حجز، و5% بعد سنة وتقسيط الباقي على 8 سنوات

* النظام الثالث

مقدم 20% و5% بعد سنة ويمكنك تسديد الباقي على 9 سنوات

نبذة عن شركة UC Developments العقارية المطورة

تعد شركة UC Developments من أهم الشركات العقارية المطورة التي تقوم بتقديم المشروعات العقارية المميزة التي تنال بالفعل إعجاب الجميع، حيث أن الخبرة التي تمتلكها الشركة تصل إلى 20 عام، وهي ما تمكنها من اختيار الموقع الحيوي، والتصميم الذي يتناسب مع أصحاب الذوق الرفيع، ومن أهم أعمالها ما يلي:

* يوني تاور العاصمة الإدارية.

* يوني تاور 2 العاصمة الإدارية.

* ايست تاور العاصمة الإدارية.

انتهز الفرصة الآن واحصل على وحدتك السكنية في كمبوند Suli Golf Residence New Capital بأفضل الأسعار التنافسية وأيسر طرق الدفع والسداد

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