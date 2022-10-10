السعودية تخصص خدمة جديدة لكبار السن داخل المسجد الحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، تخصيص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التنقل بالمسجد الحرام 30 عربة كهربائية مع فريق مختص من الرجال والنساء لخدمة كبار السن، داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة.

وأضاف أنه تم تخصيص فريق مختص لخدمة كبار السن وتعريفهم بكيفية استخدام العربات، إضافة إلى مختصات لخدمة كبيرات السن.