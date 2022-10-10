​أمطار متفرقة ومنخفض جوي.. "الأرصاد" تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض على أنحاء الجمهورية كافة، لتكون في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ويتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة.

وأضافت غانم، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد: سبب التراجع في درجات الحرارة هو وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافةً إلى كتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهذه العوامل ستجعل إحساسنا بنسب الرطوبة خلال فترات النهار أقل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر سنشعر ببعض البرودة، مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يشكل فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية مثل بورسعيد ودمياط ورفح والعريش.

وأشارت غانم إلى أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سنلاحظ الفارق الكبير بين درجة الحرارة في النهار والليل؛ خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهي أجواء لطيفة تمامًا خلال فترات الليل.

وتسجل الحرارة على القاهرة 28 إلى 29 درجة نهارًا و21 ليلًا، والسواحل الشمالية 27 نهارًا و21 ليلًا، وتتراوح الحرارة على المناطق الجنوبية بين 30 و35 درجة.