شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 10/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 01: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:48
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:06
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:22
موعد صلاة الظهر 11:38 م
موعد صلاة العصر 2:57 م
موعد صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:15
وقت صلاة الظهر 11:30
موعد صلاة العصر 2:50 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:36 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:36 ص
موعد صلاة العصر 57: 2
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:41