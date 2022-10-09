شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية لمكافحة الفساد" تعقد دورة تدريبية في الحوكمة ومكافحة الفساد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، مجموعة من الدورات التدريبية فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لعقدها بمحافظات الجمهورية، وسيتم عقد أولى البرامج التدريبية بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من ١٣ إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٢، فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لنشر قيم النزاهة والشفافية إيماناً بأهمية تضافر الجهود لمحاصرة الممارسات الفاسدة بالمجتمع بالاشتراك مع كافة الأطياف.

للإطلاع على تفاصيل الدورة وكيفية التقديم :

https://aca.gov.eg/News/3151.aspx