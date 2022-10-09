شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى: إصدار طابع تذكارى لقمة المناخ كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حاتم الصوالى المتحدث باسم البريد المصرى، إن البريد المصري أصدر طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة قمة المناخ كوب 27 المقرر انعقادها بشرم الشيخ فى نوفمبر، مضيفا أن شبكة البريد توجد فى جميع أرجاء العالم.

وأضاف خلال مداخلة مع سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن البريد وسيلة من وسائل التواصل منذ القدم ومازالت فى تطور لتواكب العصر، لافتا إلى أن البريد سيشارك فى قمة المناخ للمساهمة فى عدد مشروعات صديقة للبيئة.

وتابع أنه سيتم عرض مشروعات متطورة للخدمات المادية فى جميع الحكومات بطريقة ديجتيل لحماية حقوق العملاء والتى تعد من أهم المشروعات التى ستقدمها.

وكان البريد المصري أصدر طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العالمي، الذي يوافق9 أكتوبر من كل عام، وقد جاء هذا اليوم احتفالًا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد في 9 أكتوبر عام 1874م في العاصمة السويسرية برن.