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الصحة: لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا، وتابعت: لقاح الأنفلونزا الموسمية يقلل من فرص إصابتك بالعدوى.

 

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن: 

 

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

 

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام. 

 

3 - احرص على تناول لقاح الأنفلونزا. 

 

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.

 

 

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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