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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا، وتابعت: لقاح الأنفلونزا الموسمية يقلل من فرص إصابتك بالعدوى.
وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن:
1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.
2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.
3 - احرص على تناول لقاح الأنفلونزا.
4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.