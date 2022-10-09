تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين في اتهامهم بالقتل العمد لـ 13 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 13 أكتوبر الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.‎