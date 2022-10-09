مصنع أقمشة مجاور لمطبعة.. الحماية المدنية تمنع كارثة محققة في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالت سرعة تدخل قوات الدفاع المدني بالجيزة دون وقوع كارثة محققة إثر اندلاع حريق بمصنع أقمشة مجاور لدار طباعة بأوسيم.

المصنع عبارة عن جمالون واحد على مساحة 200 متر، يضم خط إنتاج أتواب أقمشة، وأمكن حصر الحريق بمساحة 100 متر فقط، وقصر امتداده إلى 10 أمتار بدار الطباعة الملاصقة له "لا تحوي اشتراطات الأمن الصناعي".

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من جمالون بمنطقة البراجيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه وبالتنسيق مع مدير قطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع أقمشة على مساحة 200 متر، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران وانتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.