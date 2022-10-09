السيطرة على حريق داخل مصنع أقمشة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقًا شبَّ داخل مصنع أقمشة بمركز أوسيم شمال المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من جمالون بمنطقة البراجيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه وبالتنسيق مع مدير قطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع أقمشة على مساحة 200 متر، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.