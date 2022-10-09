سحب الرخصة نهائيًا.. المشدد 3 سنوات لـ"سائق السويس المتهور" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات المتهم أحمد جمال فرغلي، المتهم بقيادة سيارة برعونة على طريق السويس.

كما قضت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة وإلغاء رخصة القيادة نهائيًا، وغرامة 50 ألف جنيه.

كان النائب العام أمر بإحالة المتهم أحمد جمال فرغلي موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضاً سلامته والآخرين للخطر وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على (دفتري أوراق لف سجائر "بفرة" – أداة خاصة لتعاطى مخدر الأيس – عقار طبى مجهول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.