رئيس "زراعة النواب": ندرس التحويل للدعم النقدي.. و90 قرشا قيمة دعم الرغيف الواحد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية التي عرضها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اللجنة بشأن الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، والتي تم الموافقة عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة وافقت على هذه الاتفاقية، وتم التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي، لافتًا إلى تخصيص 380 مليون دولار من قيمة القرض لتمويل استيراد القمح؛ لتغطية الاحتياطي الذي يحتاجه المواطنين لمدة 6 أشهر.

وتابع: "سيتم تخصيص 5 ملايين دولار لوزارة الزراعة لاستنباط سلالات زراعية جديدة، ودعم المزارعين لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تخصيص 115 مليون دولار لإنشاء صوامع في المناطق الجديدة من أجل تخزين الأقماح".

وأوضح أن مدة سداد القرض تصل إلى 18 عامًا، وهناك 5 سنوات إعفاء من التسديد، وفائدة القرض 3% فقط، مشيرًا إلى أن هذا القرض سيساعد في استيراد كمية القمح المقررة، والصرف على الأبحاث الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية، وإنشاء محطات رصد من أجل التغيرات المناخية، وتدشين صوامع القمح.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب وافقوا على الاتفاقية لأنها تصب في صالح المواطن المصري في التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن الدولة المانحة لهذا القرض تتابع أوجه صرفه، والبرلمان يمارس دوره الرقابي من أجل متابعة صرف هذه المبالغ في أماكنها المخصصة لها.

ولفت إلى أن اللجنة طلبت من وزير التموين، إعادة دراسة منظومة القمح من أجل وصول الدعم للمستحقين، لافتًا إلى أن قيمة دعم الدولة رغيف الخبز تصل إلى 90 قرشًا، مطالبًا بعمل حوار مجتمعي بشأن تحويل هذا الدعم من عيني إلى نقدي لتجنب الإهدار، مؤكدًا أن هذا الأمر قيد الدراسة.