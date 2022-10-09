شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكننى تلقى لقاح فيروس كورونا فى فترة الرضاعة؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تلقى لقاح فيروس كورونا خلال فترة الرضاعة، لأن الأجسام المضادة التى تكتسبها الأم بعد التطعيم تنتقل إلى الرضيع من خلال حليب الثدى فتحمية من العدوى وترفع مناعته .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يقلل من المضاعفات حال الإصابة بالعدوى وكانت نصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع التجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى وضمان دراسة آمنة .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.